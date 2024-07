Mroźne lato w Suicide Squad: Kill the Justice League. Wkrótce ruszy 2. sezon

Na oficjalnym profilu Suicide Squad: Kill the Justice League na portalu społecznościowym X opublikowano infografikę prezentującą całą nadchodzącą zawartość. W połowie sezonu gra otrzyma również aktualizację, która prawdopodobnie przyniesie kolejne zmiany i poprawki. Na więcej szczegółów będzie trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.