Suicide Squad: Kill the Justice League z przepustką bitewną – wyciek do sieci

Aż ciężko w to uwierzyć, ale gra Suicide Squad: Kill the Justice League została oficjalnie zapowiedziana około 2 i pół roku temu, jeszcze w sierpniu 2020 roku. Według ówczesnych informacji premiera miała odbyć się w ubiegłym roku, ale ostatecznie twórcy z Rocksteady Studios zdecydowali się przesunąć termin na maj bieżącego roku w celu dopracowania produkcji. Pomimo upływającego czasu o samej grze wciąż nie wiemy zbyt wiele – teraz uległo to zmianie dzięki (najprawdopodobniej) testerom, którzy mogli przedpremierowo sprawdzić grę. Nie mamy jednak dobrych wiadomości dla fanów uniwersum.

Wyciek z gry Suicide Squad: Kill the Justice League