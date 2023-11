Nowy gameplay z Suicide Squad: Kill the Justice League. Zapowiada się średniak?

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że Suicide Squad: Kill the Justice League powraca do żywych. Zgodnie więc z zapowiedziami, dzisiaj opublikowano pierwszy odcinek z serii Suicide Squad Insider. Jest to dość długi, bo trwający prawie 20 minut materiał z fragmentami rozgrywki, który pokazuje czego właściwie możemy się spodziewać po tytule.

Suicide Squad: Kill the Justice League – gameplay

Deweloperzy już po raz kolejny podkreślili, że Suicide Squad: Kill the Justice League jest “grą opartą na fabule”. W praktyce otrzymamy strzelankę, gdzie zdarzenia obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej. Grając w pojedynkę możemy zmieniać grywalne postacie pomiędzy misjami – głównymi bohaterami są Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oraz King Shark. Na poniższym filmie możemy natomiast zobaczyć początek przygody.