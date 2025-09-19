Zaloguj się lub Zarejestruj

Sudden Strike w niższej cenie na GOG.com. Kultowa seria strategii już od 11,59 zł

Mikołaj Berlik
2025/09/19 20:00
Wybrane tytuły dostępne są w wersjach DRM-Free z atrakcyjnymi rabatami.

GOG.com przygotowało nową promocję dla posiadaczy aktywnej subskrypcji newslettera. W ramach oferty wybrane gry z serii Sudden Strike można kupić już od 11,59 zł, a pełna kolekcja Sudden Strike 4 dostępna jest z 70-procentowym rabatem. Wszystkie wyróżnione produkcje oferowane są w wersjach DRM-Free, co oznacza brak ograniczeń w instalacji i użytkowaniu.

Sudden Strike 4
Sudden Strike 4

Sudden Strike – oferta i szczegóły promocji

W niższych cenach można znaleźć:

GramTV przedstawia:

Oferta obowiązuje do 21 września 2025 roku do godziny 15:00. Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kod rabatowy na stronie sklepu.

Mikołaj Berlik
