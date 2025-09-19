Sudden Strike w niższej cenie na GOG.com. Kultowa seria strategii już od 11,59 zł

GOG.com przygotowało nową promocję dla posiadaczy aktywnej subskrypcji newslettera. W ramach oferty wybrane gry z serii Sudden Strike można kupić już od 11,59 zł, a pełna kolekcja Sudden Strike 4 dostępna jest z 70-procentowym rabatem. Wszystkie wyróżnione produkcje oferowane są w wersjach DRM-Free, co oznacza brak ograniczeń w instalacji i użytkowaniu.
Sudden Strike – oferta i szczegóły promocji
W niższych cenach można znaleźć:
- Sudden Strike Gold (PC) – 11,59 zł (-55%)
- Sudden Strike 2 Gold (PC) – 11,59 zł (-55%)
- Sudden Strike 3 (PC) – 11,59 zł (-55%)
- Sudden Strike 4 (PC) – 18,00 zł (-75%)
- Sudden Strike 4: Complete Collection (PC) – 51,99 zł (-70%)
- Sudden Strike 4 – Africa: Desert War DLC (PC) – 13,00 zł (-70%)
- Sudden Strike 4 – Finland: Winter Storm DLC (PC) – 10,79 zł (-70%)
- Sudden Strike 4: Road to Dunkirk DLC (PC) – 12,79 zł (-70%)
- Sudden Strike 4: The Pacific War DLC (PC) – 21,61 zł (-70%)
