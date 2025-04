Subnautica 2 z nowym gameplayem. Premiera nadal planowana na 2025 rok

W Subnautica 2 pojawią się nowe maszyny, biomy, przedmioty oraz lewiatany, a autorzy przyznają, że gracze będą mieli spory wpływ na ruchy zespołu zarówno w trakcie rozwoju early access, jak i w przypadku dodawania zupełnie nowych elementów. Choć dziennik nie zawiera żadnej wyczekiwanej informacji, mogliśmy jednak zobaczyć kilka ujęć z rozgrywki.

Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa osadzona w zupełnie nowym, obcym świecie oceanu. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, opracowany przez Unknown Worlds.

Nowy świat, nowa przygoda – Nowy świat czeka wraz z zupełnie nową historią. Jesteś pionierem podróżującym do odległego świata, ale coś jest nie tak. Sztuczna inteligencja statku nalega na kontynuowanie misji. Ten świat jest zbyt niebezpieczny dla ludzi, by mogli przetrwać... Chyba że zmienisz znaczenie bycia człowiekiem. Jakie stworzenia, inteligentne lub nie, czekają na twoje przybycie?