Stwórz swoją własną grę. GameMaker z kluczową aktualizacją!

Kompleksowy edytor kodu, nowy Runtime oraz obsługa JavaScript to najważniejsze funkcje, które pojawią się w GameMakerze!

GameMaker, używany przez miliony silnik do tworzenia gier 2D, otrzymał najnowszą aktualizację, która wprowadza liczne narzędzia i funkcje, które pojawią się na platformie jeszcze w tym roku. Twórcy i programiści mogą spodziewać się wielu ulepszeń interfejsu i UX. Kluczowe narzędzia i funkcje w aktualizacji GameMaker 2024 obejmą m.in. nowy Runtime, JavaScript, edytor kodu oraz Prefabs.

Nowy Runtime (GMRT)

Runtime jest kluczowym elementem odpowiedzialnym za kod gry podczas rozgrywki, a użytkownicy GameMakera wkrótce będą mogli poznać GMRT - czyli zupełnie nowy Runtime, nad którym pracowano od zeszłego roku. GMRT umożliwi developerom tworzenie gier, w których kod będzie wykonywany znacznie szybciej, co przełoży się na bardziej dynamiczną rozgrywkę. Opublikowana w zeszłym roku zamknięta wersja beta aplikacji zyskała szeroki rozgłos, teraz nadszedł czas na wdrożenie otwartej bety na Windows, obejmującej zarówno platformy webowe, mobilne oraz konsole.

JavaScript

GameMaker wprowadza obsługę Javy, umożliwiając po raz pierwszy programistom tworzenie kodów gier zarówno w GameMaker Language (GML) jak i języku JavaScript. To przełomowe posunięcie znacznie poszerzy grono użytkowników GameMakera, zarówno o biegłych w Javie programistów, jak i nowicjuszy pragnących uczyć się nowych metod programowania. Co ciekawe GameMaker bada także możliwość obsługi innych języków, w tym C#.

Edytor kodu 2

Jednym z kluczowych nowych dodatków jest przeprojektowany edytor kodu z całkowicie zmienionym interfejsem użytkownika (dostępnym już w wersji beta). Programiści będą mogli nie tylko łatwo pisać kod swoich gier i nim skutecznie zarządzać, ale także skorzystać z całej gamy nowych rozwiązań, takich jak widok kodu obejmujący cały obiekt, minimapa, czy automatyczna dokumentacja.

Prefabs

Prefabs to nowe narzędzie, które umożliwia programistom bezproblemowe wykorzystywanie zasobów źródłowych na wielu projektach jednocześnie. Wszelkie modyfikacje dokonane w oryginalnych zasobach spowodują ich automatyczną aktualizację gdziekolwiek tylko zostały użyte.