Stuntman powraca po latach. Stuntman: Hollywood zapowiedziane z licencjami Universal Pictures

Kultowa seria Stuntman powraca po niemal dwóch dekadach przerwy.

Podczas czerwcowego pokazu State of Play 2026 firma Sony niespodziewanie zaprezentowała Stuntman: Hollywood, czyli trzecią odsłonę cyklu, nad którą pracuje Saber Interactive. Nowa produkcja ma połączyć charakterystyczną dla serii rozgrywkę opartą na wykonywaniu kaskaderskich wyczynów za kierownicą z licencjonowaną zawartością filmową od Universal Pictures. W grze pojawią się między innymi motywy inspirowane takimi markami jak Knight Rider, Szybcy i Wściekli oraz Powrót do przyszłości. Zapowiedziano Stuntman: Hollywood Pierwszy Stuntman został stworzony przez studio Reflections Interactive i zadebiutował w 2002 roku. Twórcy znani byli wówczas przede wszystkim z serii Driver. Gra pozwalała wcielić się w kierowcę-kaskadera wykonującego niebezpieczne manewry na planach fikcyjnych filmów. Każda misja wymagała idealnego wyczucia czasu oraz precyzyjnego trafiania w wyznaczone punkty podczas nagrywania kolejnych scen. Produkcja zasłynęła przede wszystkim bardzo wysokim poziomem trudności. Mimo wymagającej rozgrywki zdobyła jednak grono wiernych fanów. Studio Reflections nigdy nie wróciło już do marki, skupiając się później na pracach nad grą Driver 3, znaną szerzej jako Driv3r.

W 2007 roku prawa do serii posiadało już THQ, które powierzyło stworzenie kontynuacji firmie Paradigm Entertainment. Efektem był Stuntman: Ignition. Gra nie odniosła jednak większego sukcesu i została przyjęta raczej chłodno. Teraz markę próbuje wskrzesić Saber Interactive. Zwiastun Stuntman: Hollywood prezentuje szereg scen inspirowanych znanymi produkcjami filmowymi i telewizyjnymi. W materiale można zobaczyć zmodyfikowany pomarańczowy samochód sportowy wykonujący skok nad pociągiem, co wyraźnie nawiązuje do serii Szybcy i wściekli. Pojawia się również biały samochód z centralnie umieszczonym silnikiem pędzący nocą ulicami miasta, przywodzący na myśl serial Miami Vice. Choć pojazdy przypominają swoje filmowe odpowiedniki, nie wykorzystują oficjalnych oznaczeń producentów takich jak Toyota czy Ferrari. W przeciwieństwie do nich część zawartości została już oficjalnie licencjonowana. W grze pojawi się kultowy KITT z serialu Knight Rider z lat 80., wraz z charakterystycznymi efektami dźwiękowymi i motywem muzycznym. Gracze będą mogli również zasiąść za kierownicą legendarnego DeLoreana DMC znanego z trylogii Powrót do przyszłości. Jedna z przedstawionych kampanii inspirowana jest filmem Death Race z 2008 roku, w którym główną rolę zagrał Jason Statham.

GramTV przedstawia:

Choć zwiastun nie ujawnił wielu fragmentów rozgrywki, pokazano krótki materiał prezentujący nie tylko jazdę samochodami, ale również motocyklami. Sugeruje to, że po raz pierwszy w historii serii gracze mogą otrzymać dostęp do większej liczby typów pojazdów. Twórcy potwierdzili, że każda filmowa kampania zostanie podzielona na odcinki. Za wykonywanie kolejnych zadań gracze będą otrzymywać oceny w formie gwiazdek. W trakcie rozgrywki możliwe będzie również odblokowywanie nowych samochodów, przedmiotów kolekcjonerskich, trofeów oraz pamiątek przechowywanych w garażu pełniącym rolę centrum postępów gracza. Na ten moment Saber Interactive nie ujawniło, które z wewnętrznych studiów odpowiada za produkcję Stuntman: Hollywood. Nie podano również planowanej daty premiery. Wiadomo jedynie, że gracze mogą już dodawać tytuł do list życzeń na PC za pośrednictwem Steam oraz na PlayStation 5. Gra trafi także na Xbox Series X/S.