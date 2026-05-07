Potwory istnieją, a my jesteśmy tylko ludźmi. Polacy pokazali gameplay Hunter: The Reckoning

Maciej Petryszyn
2026/05/07 20:53
Po Rambo, Terminatorze i RoboCopie Polacy z Teyon przychodzą z zupełnie inną propozycją. O wiele bardziej mroczną, ale i ciekawą.

Zgodnie z zapowiedziami podczas Nacon Connect 2026 zobaczyliśmy nowy materiał z nadchodzącego Hunter: The Reckoning – Deathwish. Materiał rozpoczął się od znanego już z Xbox Partner Preview cinematic trailera, po którym do głosu doszli twórcy. Przy okazji zaprezentowano nam też fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji. Jedno jest pewne – potwory istnieją. My zaś, jako jeden z ludzi, kompletnie pozbawionych jakichkolwiek supermocy, musimy przetrwać w tym mocno nieprzyjaznym otoczeniu. Premiera? Jak mówiono już wcześniej, lato 2027, niemniej już teraz możemy dodać grę do listy życzeń np. na Steamie.

Hunter: The Reckoning – Deathwish
Nieprzyjazny świat Hunter: The Reckoning – Deathwish zaprasza

Wkrocz do brutalnego świata Hunter: The Reckoning – Deathwish i odkryj filary definiujące to doświadczenie.

W tym Dzienniku Deweloperskim zanurzysz się głęboko w kluczowe mechaniki rozgrywki, które kształtują Twoją walkę o przetrwanie. Niezależnie od tego, czy opracowujesz strategię z zespołem, czy adaptujesz się do sytuacji na bieżąco, w polowaniu liczy się każda decyzja.

Wyostrz instynkt. Zaufaj sojusznikom. Przetrwaj noc.

Witaj w Świecie Mroku. Witaj w Hunter: The Reckoning - Deathwish. Gra zadebiutuje na Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC latem 2027 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

wladek616
Gramowicz
Dzisiaj 21:18

To czasem nie jest ten tytuł, który udostępnili zamiast jakiegoś patcha do którejś ze swoich gier jakiś czas temu i przez jakiś czas był dostępny na Stemaie?




