Potwory istnieją, a my jesteśmy tylko ludźmi. Polacy pokazali gameplay Hunter: The Reckoning

Zgodnie z zapowiedziami podczas Nacon Connect 2026 zobaczyliśmy nowy materiał z nadchodzącego Hunter: The Reckoning – Deathwish. Materiał rozpoczął się od znanego już z Xbox Partner Preview cinematic trailera, po którym do głosu doszli twórcy. Przy okazji zaprezentowano nam też fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji. Jedno jest pewne – potwory istnieją. My zaś, jako jeden z ludzi, kompletnie pozbawionych jakichkolwiek supermocy, musimy przetrwać w tym mocno nieprzyjaznym otoczeniu. Premiera? Jak mówiono już wcześniej, lato 2027, niemniej już teraz możemy dodać grę do listy życzeń np. na Steamie.

Gra zadebiutuje na Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC latem 2027 roku.