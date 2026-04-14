Studio Ghibli ogłasza nowy projekt. To będzie hołd dla wieloletniej historii studia

Głównym motywem współpracy jest hasło “Historie zawsze rodzą się w kinach”, które podkreśla silny związek Studia Ghibli z doświadczeniem oglądania filmów na dużym ekranie. W ramach projektu TOHO Cinemas planuje ogólnokrajową kampanię promocyjną oraz limitowane pokazy najważniejszych produkcji studia. Opublikowany 15-sekundowy materiał promocyjny prezentuje nowe ilustracje bohaterów z takich filmów jak My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service oraz Porco Rosso. Odświeżone grafiki przedstawiają znane postacie w nowej odsłonie, zachowując jednocześnie ich oryginalny charakter.

Studio Ghibli ogłosiło nowy, duży projekt realizowany we współpracy z TOHO Cinemas. Inicjatywa ma na celu uczczenie wieloletniej historii studia oraz ponowne wprowadzenie jego najbardziej kultowych filmów na ekrany kin w całej Japonii.

W kampanii bierze udział również Noriko Hidaka, znana między innymi z roli Satsuki Kusakabe w My Neighbor Totoro. Jej narracja pojawi się w materiałach wyświetlanych podczas przerw w kinach TOHO Cinemas w okresie od 10 kwietnia do 11 czerwca 2026 roku, podkreślając emocjonalną więź widzów z bohaterami Ghibli.

Centralnym punktem projektu będzie otwarcie nowego kompleksu kinowego TOHO Cinemas Nagoya Sakae, zaplanowane na 11 czerwca 2026 roku w prefekturze Aichi, czyli w regionie, w którym znajduje się także Ghibli Park. Obiekt ma pełnić rolę flagowego kina w regionie Chubu i zostanie wyposażony w nowoczesne technologie, takie jak projekcja IMAX Laser oraz zaawansowane systemy dźwięku. Z okazji otwarcia przygotowano również specjalną aranżację wnętrza inspirowaną twórczością studia. Odwiedzających powita duża instalacja Totoro, a w lobby pojawi się mural nawiązujący do słynnej kwestii Mei. Całość stworzy immersyjne doświadczenie, dostępne przez ograniczony czas.

Promocja projektu będzie przebiegać etapami. Od 10 kwietnia dystrybuowane są plakaty, a od 24 kwietnia dostępne będą kolekcjonerskie ulotki z wizerunkami bohaterów. Materiały będą dostępne w całej Japonii do 14 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Organizatorzy zapowiadają także dodatkowe wydarzenia towarzyszące, których szczegóły mają zostać ujawnione w najbliższym czasie. Niewykluczone, że współpraca zostanie rozszerzona poza początkowy okres trwania projektu.

Nowa inicjatywa Studia Ghibli to nie tylko hołd dla jego dorobku, ale także próba ożywienia kinowych doświadczeń związanych z anime. Łącząc klasyczne filmy, nowe materiały wizualne i nowoczesne przestrzenie kinowe, projekt ma szansę połączyć różne pokolenia fanów japońskiej animacji.