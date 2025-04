Studia biją na alarm: podwyżki cen biletów do kina mogą zagrozić letnim wynikom box office

Dane są niepokojące. Według EntTelligence, średnia cena zwykłego biletu w USA pierwszym kwartale 2025 roku wyniosła 13,82 dolara — wzrost z 13,02 dolara rok wcześniej. W przypadku formatów premium, takich jak IMAX, ceny sięgają już niemal 20 dolarów, a w Nowym Jorku czy Los Angeles — nawet ponad 25 dolarów za seans. W Polsce ceny biletów, w zależności od dnia emisji i miejsca na sali, wahają się między 15 a 25 złotymi. W większych miastach mogą sięgać nawet do 35 złotych. Ale może się to wkrótce zmienić.

Pomimo tego, spektakularny sukces filmowego Minecrafta, który nieoczekiwanie zarobił 162 mln dolarów w weekend otwarcia, pokazuje, że widzowie wciąż są gotowi wybrać kino jako przestrzeń rozrywki, eskapizmu i przyjemnego seansu. Eksperci mówią wręcz o „efekcie staycation” — w czasach niestabilności gospodarczej widzowie rezygnują z drogich wyjazdów czy koncertów, ale wybierają kino jako stosunkowo tani sposób spędzania czasu.

Jednak pytanie brzmi: co z filmami średniego kalibru i oryginalnymi produkcjami, które nie mogą liczyć na taki szum jak hollywoodzkie superprodukcje? Czy kinom w ogóle będzie opłacać się umieszczać je w swojej ramówce?

Przyszłość letniego box office'u zależeć będzie od tego, czy widzowie będą nadal traktować kino jako dostępny luksus — czy też coraz częściej wybierać będą domowy seans w ramach streamingu lub VOD. Wiemy, że kinowe premiery mają obecnie okienko trzydziestodniowe, potem film trafia do dystrybucji cyfrowej, ale wielu reżyserom zależy, by okres dostępności filmu w kinie wydłużyć. Jeśli jednak się to uda, przy jednoczesnym wzroście cen biletów, może okazać się, że niewiele zmieni to w wyniku finansowym danego filmu. Letnia walka o widza — i jego portfel — właśnie się zaczyna.