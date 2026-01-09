Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby zaskakuje. Tytuł wrócił do bestsellerów Steam

Twórcy Arena Breakout: Infinite konsekwentnie rozwijają swoją strzelankę FPP i wygląda na to, że obrana strategia zaczyna przynosić wymierne efekty. Wraz z premierą czwartego sezonu tytuł ponownie znalazł się w ścisłej czołówce najchętniej kupowanych gier na Steamie.

Arena Breakout: Infinite – sezon „Dusk to Dawn”

Do gry trafił właśnie Sezon 4 zatytułowany „Dusk to Dawn”. Największą nowością jest darmowa mapa Guaypos International Airport, a także dynamiczne warunki pogodowe — na wybranych arenach pojawiły się intensywne opady śniegu. Rozgrywkę wzbogacono również o tryb Intel Broker, w którym gracze skupiają się na poszukiwaniu szczególnie cennych przedmiotów.