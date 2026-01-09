Zaloguj się lub Zarejestruj

Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby zaskakuje. Tytuł wrócił do bestsellerów Steam

Mikołaj Berlik
2026/01/09 19:00
0
0

Nowy sezon wyraźnie ożywił zainteresowanie graczy.

Twórcy Arena Breakout: Infinite konsekwentnie rozwijają swoją strzelankę FPP i wygląda na to, że obrana strategia zaczyna przynosić wymierne efekty. Wraz z premierą czwartego sezonu tytuł ponownie znalazł się w ścisłej czołówce najchętniej kupowanych gier na Steamie.

Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite – sezon „Dusk to Dawn”

Do gry trafił właśnie Sezon 4 zatytułowany „Dusk to Dawn”. Największą nowością jest darmowa mapa Guaypos International Airport, a także dynamiczne warunki pogodowe — na wybranych arenach pojawiły się intensywne opady śniegu. Rozgrywkę wzbogacono również o tryb Intel Broker, w którym gracze skupiają się na poszukiwaniu szczególnie cennych przedmiotów.

Aktualizacja przyniosła także nowe uzbrojenie. Do arsenału dodano karabiny AMB-17, T191 oraz U191, co przełożyło się na większą różnorodność stylów walki.

GramTV przedstawia:

Zmiany szybko odbiły się na statystykach. Wczoraj Arena Breakout: Infinite przyciągnęło na Steam ponad 37 tysięcy graczy jednocześnie. Co więcej, dzięki modelowi free-to-play i mikrotransakcjom tytuł wrócił do sprzedażowego TOP 10 platformy, zajmując obecnie piąte miejsce (z pominięciem sprzętu, takiego jak Steam Deck). Tuż za nim uplasował się polski StarRupture, który od premiery notuje bardzo wysokie zainteresowanie.

Tagi:

News
PC
Steam
FPS
strzelanka
FPP
arena
liczba graczy
Arena Breakout: Infinite
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112