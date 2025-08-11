Zaloguj się lub Zarejestruj

Strzelanka z 95 procentami pozytywnych ocen świętuje rocznicę premiery nową zawartością

Mikołaj Berlik
2025/08/11 12:00
Cztery nowe misje i liczne ulepszenia w aktualizacji 1.4.

15 sierpnia minie rok od premiery Intravenous 2 – drugiej odsłony serii realistycznych gier akcji, którą wielu graczy określa jako połączenie klimatu Splinter Cella z dynamiką Hotline Miami. Z okazji zbliżających się „urodzin” studio Explosive Squat Games udostępniło darmową aktualizację 1.4. Patch wprowadza nie tylko nowe misje, ale też szereg usprawnień, które mają podnieść komfort rozgrywki.

Intravenous 2

Intravenous 2 – nowe misje i poprawki w rocznicowej aktualizacji

Największą nowością są cztery dodatkowe zadania – jedna misja główna oraz trzy poboczne. Oprócz tego twórcy wprowadzili rozwiązania, które mogą znacząco zmienić sposób zabawy. Gracze mogą teraz stopniowo przeładowywać każdą broń, przerywając proces w dowolnym momencie i wznawiając go od miejsca, w którym został zatrzymany.

Usprawniono także warstwę audio – dźwięk informujący o eliminacji wszystkich przeciwników jest teraz wyraźniejszy, a odgłosy w pomieszczeniach brzmią stłumione, co zwiększa realizm. Twórcy popracowali nad sztuczną inteligencją wrogów, dzięki czemu mają oni reagować w sposób bardziej naturalny i wymagający. Zmiany dotknęły również sterowania – szczególnie poprawiono obsługę kamery na padzie, aby była płynniejsza i bardziej precyzyjna.

Pełną listę poprawek można znaleźć w oficjalnym ogłoszeniu studia. Intravenous 2 dostępne jest wyłącznie na PC.

Tagi:

News
PC
Steam
strzelanka
aktualizacja gry
Intravenous 2
Mikołaj Berlik
