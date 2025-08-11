Strzelanka z 95 procentami pozytywnych ocen świętuje rocznicę premiery nową zawartością

15 sierpnia minie rok od premiery Intravenous 2 – drugiej odsłony serii realistycznych gier akcji, którą wielu graczy określa jako połączenie klimatu Splinter Cella z dynamiką Hotline Miami. Z okazji zbliżających się „urodzin” studio Explosive Squat Games udostępniło darmową aktualizację 1.4. Patch wprowadza nie tylko nowe misje, ale też szereg usprawnień, które mają podnieść komfort rozgrywki.

Intravenous 2 – nowe misje i poprawki w rocznicowej aktualizacji

Największą nowością są cztery dodatkowe zadania – jedna misja główna oraz trzy poboczne. Oprócz tego twórcy wprowadzili rozwiązania, które mogą znacząco zmienić sposób zabawy. Gracze mogą teraz stopniowo przeładowywać każdą broń, przerywając proces w dowolnym momencie i wznawiając go od miejsca, w którym został zatrzymany.