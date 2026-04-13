9 lat po premierze fani wciąż żałują tej porażki. Wiadomo, dlaczego reboot Power Rangers nie wypalił

Film miał wszystko, ale zabrakło jednego kluczowego elementu.
Minęło już dziewięć lat od premiery rebootu Power Rangers, a temat jego porażki wciąż wraca wśród fanów. Produkcja, która miała rozpocząć nową erę marki, ostatecznie nie spełniła oczekiwań – zarówno pod względem finansowym, jak i odbioru. Dziś jednak coraz częściej pojawia się jedna, konkretna odpowiedź na pytanie: co poszło nie tak?
Power Rangers – co poszło nie tak?
Na papierze wszystko wyglądało dobrze. Film dysponował budżetem na poziomie 100 milionów dolarów, miał solidną kampanię marketingową i trafił do kin w korzystnym okresie. Do tego dochodziła nowoczesna interpretacja znanego uniwersum oraz dobrze dobrana obsada. Mimo to produkcja nie przyciągnęła widzów, a powiązana z nią linia zabawek również nie odniosła sukcesu.
Wśród fanów i komentatorów coraz częściej przewija się jednak jeden główny zarzut – tytułowi bohaterowie zbyt krótko byli… Power Rangersami. Jak zauważają widzowie, w pełnych strojach i w swojej ikonicznej formie pojawiają się na ekranie dosłownie przez chwilę.
Może to dlatego, że byli w pełni Power Rangersami przez jakieś 45 sekund. I nie żartuję – zauważył jeden z fanów w dyskusji.
Problem polegał na tym, że film skupiał się głównie na budowaniu postaci i ich drogi do zostania Rangerami. Sam moment przemiany i późniejsze sceny akcji zostały natomiast mocno ograniczone, przez co wielu widzów poczuło niedosyt.
Nie pomogły też inne decyzje twórców, które przytoczył ComicBook.com. Krytykowano m.in. projekt Goldara, arcyłotra, który dla wielu był pozbawiony charakteru, a także nadmierne skupienie na efektach specjalnych kosztem samych bohaterów. Do tego dochodził głośny product placement marki Krispy Kreme, który dla części widzów wybijał z klimatu.
Z drugiej strony reboot miał też swoje mocne strony. Wielu fanów chwaliło rozwój postaci i obsadę, a także bardziej „realistyczne” podejście do historii. Problem w tym, że balans między dramatem a akcją został wyraźnie zachwiany. Dodatkowo film trafił do kin w bardzo trudnym okresie – między premierami takich hitów jak Logan czy Piękna i Bestia od Disneya, co znacząco utrudniło mu walkę o widza. Dziś wielu fanów jest zgodnych – reboot miał potencjał na coś większego. Dajcie znać w komentarzu, jak wy wspominacie ten film.
