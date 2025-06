Street Fighter 6 powita nowych wojowników na trzeci rok wsparcia. Capcom zaprezentował skład postaci DLC

Cztery nowe postacie zmierzają do Street Fighter 6.

Zaprezentowano łącznie cztery nowe postacie, które zasilą roster. Trzy z nich – Sagat, C. Viper oraz Alex – to postacie rozpoznawalne przez fanów serii bijatyk. Czwarta zapowiedziana wojowniczka, Ingrid, jest mniej znana szerszej publiczności i określana jako bardziej niszowa i tajemnicza.

Jakiś czas temu twórcy Street Fighter 6 pochwalili się rewelacyjnym wynikiem sprzedaży . Gra rozeszła się bowiem w liczbie 4,6 miliona egzemplarzy. Teraz Capcom oficjalnie ogłosił kolejną grupę dodatkowych wojowników DLC, którzy dołączą do gry w Roku 3.

Harmonogram wprowadzania nowych postaci do gry rozłożony jest na przestrzeni najbliższych miesięcy i przyszłego roku. Weteran serii Street Fighter, Sagat, będzie pierwszym z dodatkowych wojowników, wprowadzonych w Roku 3. Kolejna będzie C. Viper, a następnie, wczesną wiosną 2026 roku, do dyspozycji graczy oddany zostanie Alex.

Przypomnijmy, że Street Fighter 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Bijatyka zadebiutowała 2 czerwca 2023 roku.