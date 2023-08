Stray Gods: The Roleplaying Musical już dostępne. Zobacz premierowy zwiastun

Stray Gods: The Roleplaying Musical to propozycja od deweloperów z Summerfall Studios, która jest już dostępna, a my zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym. Jeśli lubicie niebanalne produkcje, w których pierwsze skrzypce odgrywa fabuła, to z pewnością warto dać szansę temu tytułowi.

Czy warto zagrać w Stray Gods: The Roleplaying Musical?

Stray Gods: The Roleplaying Musical to gra przygodowa, która wrzuca użytkownika do współczesnego lecz tajemniczego świata, zamieszkiwanego przez greckich bogów. Całość ma charakter interaktywnej fikcji, a w trakcie odkrywania kolejnych kart przygody nie zabraknie wątków miłosnych, mrocznych sekretów do poznania oraz muzyki, która w tej produkcji odgrywa niezwykle istotną rolę.



Stray Gods zostało skonstruowane tak, by gracze w toku zabawy musieli dokonywać licznych wyborów moralnych, wpływając na losy postaci i wygląd świata przedstawionego, tym samym doprowadzając do jednego z wielu zakończeń. Podczas swojej przygody wspólnie z Grace będziemy odgrywać liczne utwory muzyczne skomponowane przez Austrina Wintory’ego, który był nominowany do nagrody Grammy, a także Tripod (Scott Edgar, Steven Gates i Simon Hall) i australijski zespół Eurovision Montaigne'a (Jess Cerro).



Na koniec warto przypomnieć, że produkcja autorstwa Summerfall Studio jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Tytuł został dość ciepło przyjęty przez graczy, a odsetek pozytywnych recenzji na Steam wynosi 82%.