Stray Blade – nowy RPG akcji na trailerze fabularnym

Stray Blade to nowy action RPG z akcją w malowniczej krainie fantasy. Deweloper Point Blank Games i wydawca 505 Games zaprezentowali świeżutki zwiastun, mający na celu przybliżenie historii opowiedzianej w RPG-u . Filmik publikujemy na dole niniejszego newsa.

Akcja tytułu przeniesie nas do fantastycznej krainy Acrea. Miejsce to, będące niegdyś oazą spokoju, stało się teraz areną wojny. Podróżując z przyjaźnie nastawionym wilkiem, próbujemy przywrócić pokój zapomnianej krainie, przy okazji odkrywając jej tajemnice. Twórcy zapewniają na Steamie, że Stray Blade zaoferuje "niesamowicie responsywny system walki, który umożliwi szybkie reakcje i precyzyjne ataki".

Stray Blade – platformy i data premiery

Gra zmierza na platformy PC (poprzez platformę Valve i Epic Games Store), PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładnej daty premiery na razie nie znamy – jedyne, co można powiedzieć w tej kwestii, to to, że twórcy celują z wydaniem Stray Blade w 2023.