Stranger Things właśnie trafiło do gry, której nikt by o to nie podejrzewał

Jakub Piwoński
2025/12/10 08:45
To niecodzienny crossover.

Świat Stranger Things właśnie wszedł na pokład maszyny, której chyba nikt się tu nie spodziewał. Microsoft Flight Simulator 2024 otrzymał darmową aktualizację, która przenosi graczy prosto nad Hawkins – kultowe miasteczko z serialu Netflixa. Fani produkcji mogą teraz wzbić się w powietrze helikopterem Bell UH-1H Huey i zajrzeć zarówno do dobrze znanych miejsc na ziemi, jak i do mrocznej Drugiej strony.

Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 łączy siły ze Stranger Things

Aktualizacja dodaje pięć misji ratunkowych inspirowanych serialem oraz ponad 40 charakterystycznych lokacji. Na graczy czekają m.in. laboratorium Hawkins, Starcourt Mall, szkolne korytarze czy Palace Arcade. Miasteczko zostało odtworzone z zaskakującą dbałością o szczegóły, co pozwala poczuć klimat Stranger Things z zupełnie nowej perspektywy.

To jednak nie tylko nostalgiczna wycieczka. Twórcy przygotowali również elementy rodem z horroru – pęknięcia prowadzące do Upside Down, niepokojące zjawiska na ulicach Hawkins i sceny starć z Demogorgonami. W oficjalnym zwiastunie można nawet zobaczyć lądowanie w alternatywnym wymiarze oraz postacie znane z serialu próbujące przetrwać chaos.

Crossover ogłoszono na Xbox Wire w formie humorystycznego artykułu stylizowanego na numer Hawkins Post z 1987 roku. Wspomniano w nim m.in. Murraya Baumana, co dodatkowo spina wydarzenia z aktualnym sezonem. Aktualizacja jest już dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy Microsoft Flight Simulator 2024, także dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate. Gracze na PlayStation 5, gdzie tytuł zadebiutował 8 grudnia, również mogą od razu sprawdzić zawartość crossovera. Tymczasem kolejna pula nowych odcinków Stranger Things trafi na Netflix pod koniec grudnia.

