Stranger Things właśnie trafiło do gry, której nikt by o to nie podejrzewał

Świat Stranger Things właśnie wszedł na pokład maszyny, której chyba nikt się tu nie spodziewał. Microsoft Flight Simulator 2024 otrzymał darmową aktualizację, która przenosi graczy prosto nad Hawkins – kultowe miasteczko z serialu Netflixa. Fani produkcji mogą teraz wzbić się w powietrze helikopterem Bell UH-1H Huey i zajrzeć zarówno do dobrze znanych miejsc na ziemi, jak i do mrocznej Drugiej strony.

Microsoft Flight Simulator 2024 łączy siły ze Stranger Things

Aktualizacja dodaje pięć misji ratunkowych inspirowanych serialem oraz ponad 40 charakterystycznych lokacji. Na graczy czekają m.in. laboratorium Hawkins, Starcourt Mall, szkolne korytarze czy Palace Arcade. Miasteczko zostało odtworzone z zaskakującą dbałością o szczegóły, co pozwala poczuć klimat Stranger Things z zupełnie nowej perspektywy.