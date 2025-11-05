Stranger Things 5 rozpocznie się jak Avengers: Koniec gry. Twórcy zapowiadają emocjonujący początek

Niedawno Netflix zaprezentował nowy zwiastun Stranger Things 5, a teraz dowiedzieliśmy się, że finałowa seria tym razem nie otworzy się spokojnym życiem bohaterów po wcześniejszym zwycięstwie. Bracia Duffer zdradzili, że otwarcie piątego sezonu przypominać będzie skalą i emocjami początek filmu Avengers: Koniec gry, gdzie drużyna będzie rozbita, ale gotowa do odwetu.
Stranger Things 5 – otwarcie rodem z Avengers: Koniec gry
Ross Duffer ujawnił w rozmowie z magazynem SFX, że tym razem widzowie od razu zostaną wrzuceni w środek akcji:
Zazwyczaj poprzedni sezon kończył się zwycięstwem nad złem, więc zaczynaliśmy od ich normalnego życia, aż pojawiało się nowe zagrożenie. Teraz jest inaczej - przegrali. Kiedy ich spotykamy, szkolą się, przygotowują i szukają Vecny. Od pierwszych minut są aktywni, co pozwala rozpocząć historię szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – wyjaśnił twórca serialu.
Widzowie mają zobaczyć ekipę, która podnosi się po klęsce. Jedenastka, Mike i reszta grupy próbują odnaleźć sens po dramatycznych wydarzeniach z czwartego sezonu. Eddie Munson zginął, Max pozostaje w śpiączce, a Henry Creel, znany jako Vecna, doprowadził do klęski w Hawkins.
Oficjalny opis piątego sezonu zapowiada, że bohaterowie łączy teraz jeden cel: odnaleźć i zabić Vecnę.
Nasi bohaterowie, naznaczeni bliznami po otwarciu szczelin, są zjednoczeni przez jedno pragnienie – odnaleźć i pokonać Vecnę. Ale on zniknął, a jego plany pozostają nieznane. Gdy zbliża się rocznica zniknięcia Willa, w Hawkins powraca znajome, przytłaczające uczucie niepokoju. Ostateczna bitwa jest coraz bliżej, a wraz z nią nadchodzi mrok potężniejszy niż wszystko, z czym wcześniej się mierzyli. Aby zakończyć ten koszmar, będą musieli stanąć razem – wszyscy, po raz ostatni.
Caleb McLaughlin, odtwórca roli Lucasa, stwierdził, że początek sezonu dostarczy fanom ogromnych emocji:
To świetne otwarcie, które natychmiast wciąga w akcję. Dla widzów będzie to coś świeżego i intensywnego. Wszyscy, którzy czekali na nowy sezon, naprawdę to pokochają – podkreślił aktor.
Piąty sezon Stranger Things zostanie podzielony na trzy części. Pierwsza zadebiutuje 26 listopada i obejmie cztery odcinki. Druga trafi na platformę Netflix w Boże Narodzenie, a wielki finał zaplanowano na Sylwestra.
