Stranger Things otrzyma nowe zakończenie. Twórcy zmieli pierwotny plan na finał

Podczas WGFestival 2022 Ross i Matt Dufferowi przyznali, że ponownie poddali ocenie swoje dotychczasowe plany na zakończenie serialu po premierze czwartego sezonu i podjęli decyzję, że trzeba je odpowiednio zmodyfikować, aby było jeszcze lepsze.

Przeczytaliśmy ponownie to zakończenie i wymienialiśmy: „To jest fajne, to jest fajne, a to może być o wiele lepsze. To też może być lepsze”.

Nawet zakończenie zostało zmienione. Wiele z tych pomysłów jest takich samych, ale są rzeczy, które są zupełnie inne.