Stranded Alien Dawn – survivalowa symulacja na 19-minutowej rozgrywce

Stranded: Alien Dawn to nowa produkcja survivalowa od Haemimont Games, w której przejmujemy kontrolę nad grupą ludzi goszczących mimo woli na nieznanej planecie . Tytuł jest już prawie gotowy – dziś po południu trafia do early access i będzie dostępny na Steamie . Od pewnego czasu w internecie krąży też dość długi – bo 19-minutowy – materiał z rozgrywką . Wideo rejestruje stream; są tu obecne komentarze osób odpowiedzialnych za tytuł. Filmik publikujemy na dole tej wiadomości.

Generalnie, jak nietrudno się domyślić, postacie przeżywają na planecie trudne chwile. Próbujemy ocalić je od głodu, chorób i anomalii pogodowych – jednym słowem, robimy wszystko, by przetrwać i otrzymać pomoc z zewnątrz. Na początku wybieramy ocalałych, którzy mają różne umiejętności i historie. Później budujemy bazę z zabezpieczeniami i od czasu do czasu odpieramy ataki wrogich istot. To wszystko pokazuje gameplay.

Stranded: Alien Dawn – surowce i technologie

Ponadto w Stranded: Alien Dawn musimy oczywiście sami wytwarzać wszelkie surowce, które są niezbędne postaciom, by przetrwać. Sadzimy rośliny, zdobywamy drewno i tak dalej. A oprócz tego opracowujemy nowe technologie, które mogą uczynić żywot naszej grupki odrobinę łatwiejszym.