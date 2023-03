Storyteller – gra, w której napiszecie różnorodne historie

Storyteller to oryginalna propozycja od niezależnego dewelopera o imieniu Daniel Benmergui. Po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć o grze 15 lat temu. Gra powstawała bardzo długo, ale premiera już tuż na wyciągniecie ręki. Już wkrótce przekonamy się czy warto było czekać. Pieczę wydawniczą nad tą produkcją sprawuje ekipa cenionego Annapurna Interactive, która już niejednokrotnie uwodniła, że zna się na dobrych indykach.

Storyteller zaskakuje pomysłem

Storyteller to gra, w której gracz będzie musiał popisać się kreatywnością. Do naszej dyspozycji oddana zostanie masa różnorodnych postaci i czynników, które będziemy mogli modyfikować na dowolny sposób. Wszystko po to, aby na nowo opowiedzieć znane historie. Całość ma charakter gry logicznej, a komiksowa oprawa graficzna nadaje uroczego klimatu.



„Graj z biblioteką pełną postaci i motywów takich jak bohaterowie i złoczyńcy, smoki i wampiry, niewierność i skrucha, miłość, kłamstwa i szaleństwo! Użyj pustej kartki, aby kontrolować tajemnice i pragnienia, zabijać potwory lub napuszczać je na ludzi, zdradzać kochanków lub ich jednoczyć. Znasz te opowieści – ale tym razem to Ty jesteś pisarzem” – czytamy w opisie gry na Steam.



Gra Storyteller zadebiutuje na rynku już 23 marca i będzie dostępna na PC oraz konsolach Nintendo Switch.