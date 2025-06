Stormbinders to „polskie Heroesy”. Cztery frakcje, zmienna pogoda i znane mechaniki w nowej odsłonie

Stormbinders, duchowy spadkobierca serii Heroes of Might and Magic, tworzony przez Destructive Creations i Innominate Games, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. W najnowszych materiałach deweloperzy pokazali cztery grywalne frakcje i opowiedzieli o najważniejszych mechanikach, które mają wyróżniać tę polską strategię turową na tle konkurencji.

Stormbinders – cztery frakcje i wpływ pogody na rozgrywkę

Empyrium to ludzka frakcja zrównoważona i elastyczna, idealna dla początkujących. Astrion opiera się na magii i korzysta z burz, by wzmacniać zaklęcia. Helion to agresywne demony, które spalają wrogów i przywołują piekielne jednostki. Immortus to frakcja nieumarłych, która tworzy armię z poległych wrogów. Każda z tych nacji oferuje unikalne podejście do strategii, zarówno ofensywnej, jak i defensywnej.