Parlament Europejski wzywa do zakazu loot boxów dla nieletnich i ograniczenia mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 20:30
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów apeluje o wykorzystanie przez Unię Europejską pełni uprawnień w celu ochrony młodzieży w internecie.

Unia Europejska szykuje się do kolejnego kroku w walce z zagrożeniami, jakie czyhają na młodych użytkowników internetu. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przedstawiła właśnie raport wzywający Komisję Europejską do wprowadzenia szeregu nowych regulacji mających chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi praktykami w sieci. Wśród zaleceń znalazł się zakaz skrzynek z łupami w grach dostępnych dla nieletnich oraz ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.

Loot boxy pod lupą Brukseli

Raport, który został przyjęty 32 głosami za, przy 5 przeciw i 9 wstrzymujących się, zawiera szereg rekomendacji dotyczących ochrony dzieci w internecie. Jednym z kluczowych punktów jest apel, aby Komisja Europejska zakazała mechanizmów o charakterze hazardowym, takich jak loot boxy, które znajdują się w grach dostępnych dla osób niepełnoletnich. Tego typu systemy, które są popularne m.in. w grach typu Overwatch, FIFA czy tytułach mobilnych z elementami “gacha”, od lat wzbudzają kontrowersje. Wielu ekspertów uznaje je za formę nauki hazardu wśród młodych graczy, ponieważ nagrody w nich mają losowy charakter i często zachęcają do wydawania realnych pieniędzy.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaproponowała także ustalenie minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych – od 13 lat za zgodą rodziców lub od 16 lat bez tej zgody. Rekomendacja obejmuje również platformy wideo i wirtualnych towarzyszy opartych na sztucznej inteligencji, które miałyby podlegać tym samym zasadom.

W raporcie możemy przeczytać, że Unia Europejska powinna zakazać stosowania technologii perswazyjnych wobec nieletnich, takich jak:

  • reklamy targetowane
  • marketing influencerów
  • uzależniające mechaniki projektowe (np. nieskończone przewijanie, autoplay)
  • tzw. dark patterns, czyli manipulacyjne interfejsy mające skłonić użytkownika do określonych działań
  • praktyki celowo wykorzystujące zachowania młodych użytkowników dla zwiększenia zaangażowania lub wydatków

Europosłowie chcą, aby wszystkie te kwestie znalazły się w nowym “Digital Fairness Act”, czyli unijnym akcie prawnym mającym przeciwdziałać manipulacyjnym praktykom w środowisku cyfrowym:

Posłowie popierają ideę, aby technologie perswazyjne, takie jak reklamy ukierunkowane, marketing influencerów, uzależniające wzorce projektowe, loot boxy i dark patterns, zostały objęte przyszłym aktem o uczciwości cyfrowej.

W raporcie podkreślono także, że Komisja Europejska powinna opracować systemy weryfikacji wieku chroniące prywatność dzieci, przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że to platformy, a nie użytkownicy, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich usług. Choć kierunek zmian wydaje się logiczny i potrzebny, eksperci ostrzegają przed ryzykiem nadmiernej inwigilacji, bowiem cyfrowe dowody tożsamości lub obowiązkowa weryfikacja wieku mogą rodzić nowe problemy związane z ochroną danych osobowych.

To kolejne działanie Unii Europejskiej na rzecz bezpieczniejszego internetu dla młodzieży. Wcześniej Bruksela opracowała wytyczne dotyczące ochrony nieletnich w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych, jednak miały one charakter dobrowolny.

Źródło:https://www.pcgamer.com/hardware/eu-meps-agree-on-recommendation-for-europe-to-make-full-use-of-its-powers-to-ban-loot-boxes-for-minors-and-social-media-for-those-under-16

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:38

Jeżeli chodzi o lootboxy to jak najbardziej.

Jeżeli chodzi o serwisy społecznościowe to tego typu zakaz jest bez sensu. 




