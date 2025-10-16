Parlament Europejski wzywa do zakazu loot boxów dla nieletnich i ograniczenia mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów apeluje o wykorzystanie przez Unię Europejską pełni uprawnień w celu ochrony młodzieży w internecie.

Unia Europejska szykuje się do kolejnego kroku w walce z zagrożeniami, jakie czyhają na młodych użytkowników internetu. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przedstawiła właśnie raport wzywający Komisję Europejską do wprowadzenia szeregu nowych regulacji mających chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi praktykami w sieci. Wśród zaleceń znalazł się zakaz skrzynek z łupami w grach dostępnych dla nieletnich oraz ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Loot boxy pod lupą Brukseli Raport, który został przyjęty 32 głosami za, przy 5 przeciw i 9 wstrzymujących się, zawiera szereg rekomendacji dotyczących ochrony dzieci w internecie. Jednym z kluczowych punktów jest apel, aby Komisja Europejska zakazała mechanizmów o charakterze hazardowym, takich jak loot boxy, które znajdują się w grach dostępnych dla osób niepełnoletnich. Tego typu systemy, które są popularne m.in. w grach typu Overwatch, FIFA czy tytułach mobilnych z elementami “gacha”, od lat wzbudzają kontrowersje. Wielu ekspertów uznaje je za formę nauki hazardu wśród młodych graczy, ponieważ nagrody w nich mają losowy charakter i często zachęcają do wydawania realnych pieniędzy.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaproponowała także ustalenie minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych – od 13 lat za zgodą rodziców lub od 16 lat bez tej zgody. Rekomendacja obejmuje również platformy wideo i wirtualnych towarzyszy opartych na sztucznej inteligencji, które miałyby podlegać tym samym zasadom. W raporcie możemy przeczytać, że Unia Europejska powinna zakazać stosowania technologii perswazyjnych wobec nieletnich, takich jak: reklamy targetowane

marketing influencerów

uzależniające mechaniki projektowe (np. nieskończone przewijanie, autoplay)

tzw. dark patterns, czyli manipulacyjne interfejsy mające skłonić użytkownika do określonych działań

praktyki celowo wykorzystujące zachowania młodych użytkowników dla zwiększenia zaangażowania lub wydatków Europosłowie chcą, aby wszystkie te kwestie znalazły się w nowym “Digital Fairness Act”, czyli unijnym akcie prawnym mającym przeciwdziałać manipulacyjnym praktykom w środowisku cyfrowym:

Posłowie popierają ideę, aby technologie perswazyjne, takie jak reklamy ukierunkowane, marketing influencerów, uzależniające wzorce projektowe, loot boxy i dark patterns, zostały objęte przyszłym aktem o uczciwości cyfrowej. W raporcie podkreślono także, że Komisja Europejska powinna opracować systemy weryfikacji wieku chroniące prywatność dzieci, przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że to platformy, a nie użytkownicy, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich usług. Choć kierunek zmian wydaje się logiczny i potrzebny, eksperci ostrzegają przed ryzykiem nadmiernej inwigilacji, bowiem cyfrowe dowody tożsamości lub obowiązkowa weryfikacja wieku mogą rodzić nowe problemy związane z ochroną danych osobowych. To kolejne działanie Unii Europejskiej na rzecz bezpieczniejszego internetu dla młodzieży. Wcześniej Bruksela opracowała wytyczne dotyczące ochrony nieletnich w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych, jednak miały one charakter dobrowolny.