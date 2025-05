Stich zniszczył plakat New Avengers. Disney wykorzystał nowy film Marvela do promocji aktorskiego Lilo i Stich

Zbliża się premiera aktorskiego Lilo i Stich. Chociaż Disney wciąż promuje Thunderbolts*, a także nową nazwę drużyny Avengersów wraz z ich odświeżonym logo, to wytwórnia postanowiła wykorzystać pozytywny szum wokół nowej produkcji Marvela i włączyło do kampanii marketingowej Sticha. Na jednym z budynków w Los Angeles wisiał ogromny baner z New Avengers, który w pewnym momencie został zniszczony przez niesfornego niebieskiego kosmitę.

Lilo i Stich – niebieski kosmita zniszczył baner New Avengers

Na plakacie najpierw pojawił się Stich, który przebił się przez baner promocyjny New Avengers. Niedługo później baner został całkowicie zamieniony na ten, który ma promować najnowszą aktorską produkcję Disneya.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.