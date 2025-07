Stevie Wonder nie zamierza przestawać grać: "Będę występował tak długo, jak będę oddychał”

Stevie Wonder jest amerykańskim piosenkarzem, kompozytorem, producentem muzycznym oraz multiinstrumentalistą. To jeden z najbardziej znanych i wpływowych artystów w historii muzyki soul, R&B i pop. Urodził się w 1950 roku i zdobył sławę już jako dziecko, dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi i hitom takim jak "Superstition", "Isn't She Lovely" czy "I Just Called to Say I Love You". W ostatnim czasie podniosły się głosy jakoby muzyk miał przestać koncertować, jednak ten zdecydowanie zaprzeczył.

Tak długo, jak oddychasz, tak długo, jak bije twoje serce, masz coś jeszcze do zrobienia. Nie zatrzymam daru, który nieustannie przepływa przez moje ciało. Kocham to, co robię. Artysta nigdy nie przestaje rysować. Tak długo, jak potrafisz sobie coś wyobrazić, tak długo będziesz twórczy.

Choć wielu jego rówieśników, jak Billy Joel czy Eagles, ogranicza liczbę występów, Wonder nie widzi potrzeby, by iść ich śladem. Rozmowa odbyła się dzień przed jego koncertem w ramach festiwalu BST Hyde Park w Londynie.

W trakcie wywiadu 74-letni artysta potwierdził również, że pracuje nad nowym albumem, pierwszym od dwóch dekad. Płyta zatytułowana “Through The Eyes Of Wonder” była zapowiadana już w 2008 roku, ale do tej pory nie ujrzała światła dziennego. Według wcześniejszych wypowiedzi muzyka, materiał ma ukazywać świat z jego perspektywy jako osoby niewidomej.

Stevie Wonder rozpoczął karierę muzyczną w wieku zaledwie 11 lat, debiutując w 1962 roku. Od tego czasu regularnie wydawał nowe albumy, aż do ostatniego krążka z 2005 roku. W rozmowie z Annie Mac artysta został zapytany, czy nie męczy go granie wielkich hitów takich jak “Superstition” czy “Isn’t She Lovely” na każdym koncercie. Jego odpowiedź była pełna czułości i szacunku wobec własnej twórczości: