Jest zachwycony tym niedocenionym filmem science fiction Spielberga: „Większość nie rozumie, jak on to zrobił”

Z okazji 50. rocznicy premiery Szczęk, znany reżyser Steven Soderbergh (twórca m.in. serii Ocean’s Eleven) udzielił wywiadu dla Deadline, w którym nie szczędził komplementów Stevenowi Spielbergowi. Steven nazwał drugiego Stevana „wyjątkowym talentem”, którego dorobek — od Pojedynku po Fabelmanów — jest tak imponujący, że wielu widzów i krytyków przestaje dostrzegać jego skalę.
Ready Player One przykładem wyjątkowego kunsztu Spielberga
Soderbergh zwrócił uwagę, że trochę się już przyzwyczailiśmy do tego, że Spielberg robi dobre filmy.
Mimo że jest najbardziej utytułowanym reżyserem w historii, jego wielkość zaczęto traktować jako coś oczywistego – powiedział Soderbergh.
Twórca zwrócił uwagę, że nawet mniej poważane filmy Spielberga są technicznymi majstersztykami. Jako przykład podał widowiskowe science fiction Ready Player One. Film zarobił w 2018 roku ponad 600 mln dolarów, ale pozostaje jednym z tych zapomnianych dzieł reżysera. Dla Soderbergha to jednak dowód na niezwykłe panowanie Spielberga nad formą filmową.
GramTV przedstawia:
Nie znam żadnego filmowca, który byłby w stanie pojąć, co on zrobił w Ready Player One. Zbierz grupę reżyserów, a wszyscy powiedzą: »Nawet nie rozumiem, jak to możliwe«” – stwierdził Soderbergh.
Reżyser dodał też, że fakt, iż Spielberg zrealizował Czwartą władzę i Ready Player One niemal jeden po drugim, wydaje się wręcz nadludzki. Jak podsumował Soderbergh, „każdy inny, kto zrobiłby choć jedną z tych rzeczy, leżałby w łóżku przez trzy lata”. Dla wielu może to być przypomnienie, że nawet „mniejsze” filmy Spielberga są osiągnięciami, o jakich większość twórców może tylko marzyć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!