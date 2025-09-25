Steven Ogg przyznaje: w GTA 5 grałem zero razy, GTA 6 mnie nie obchodzi

Steven Ogg, aktor wcielający się w Trevora Phillipsa, wprost przyznał, że premiera GTA 6 nie wzbudza w nim żadnych emocji. Zamiast gier wideo woli książki.

Premiera GTA 6 będzie jednym z największych wydarzeń w historii branży gier, ale nie wszyscy podzielają entuzjazm fanów. Steven Ogg, aktor znany z roli Trevora Phillipsa w Grand Theft Auto 5, wprost stwierdził, że nie czuje żadnych emocji w związku z nadchodzącą premierą.

Steven Ogg nie czeka na nowe GTA

W rozmowie z youtuberem Harrisonem Shippem aktor wyjaśnił, że po prostu nie jest graczem. Nigdy nie sięga po gry wideo, a wolny czas woli spędzać z książką. Co ciekawe, nie zagrał nawet w GTA 5, czyli tytuł, który przyniósł mu rozpoznawalność.

