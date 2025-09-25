Steven Ogg przyznaje: w GTA 5 grałem zero razy, GTA 6 mnie nie obchodzi

Steven Ogg, aktor wcielający się w Trevora Phillipsa, wprost przyznał, że premiera GTA 6 nie wzbudza w nim żadnych emocji. Zamiast gier wideo woli książki.
Premiera GTA 6 będzie jednym z największych wydarzeń w historii branży gier, ale nie wszyscy podzielają entuzjazm fanów. Steven Ogg, aktor znany z roli Trevora Phillipsa w Grand Theft Auto 5, wprost stwierdził, że nie czuje żadnych emocji w związku z nadchodzącą premierą.
Steven Ogg nie czeka na nowe GTA
W rozmowie z youtuberem Harrisonem Shippem aktor wyjaśnił, że po prostu nie jest graczem. Nigdy nie sięga po gry wideo, a wolny czas woli spędzać z książką. Co ciekawe, nie zagrał nawet w GTA 5, czyli tytuł, który przyniósł mu rozpoznawalność.
„Nie czuję nic. Nie jestem graczem, nigdy nie grałem w żadną grę wideo” – powiedział Ogg. Dodał, że namawiany do zagrania w GTA 5 odpowiedział żartobliwie: „Pewnego dnia powinieneś przeczytać Zbrodnię i karę Dostojewskiego”.
Choć Ogg ma prawo do swoich pasji, jego wypowiedź wywołała mieszane reakcje. Część graczy uznała to za zachowanie w stylu samego Trevora, inni nie rozumieją, jak można całkowicie ignorować medium, w którym odegrało się tak znaczącą rolę.
„Trevor nienawidzący gier wideo to najbardziej trevorowa rzecz, jaka może istnieć” – piszą komentujący w sieci. Niektórzy przypomnieli też, że GTA 6 zadebiutuje 26 maja 2025 roku na PS5 i Xbox Series X|S, a Rockstar wkrótce może zapowiedzieć projekt ROME, który zastąpi popularnego moda FiveM.
