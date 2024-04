Stellar Blade dostanie po premierze lubiany tryb. Dobre wieści w sprawie mikropłatności

Twórcy odnoszą się do tematu mikropłatności i zawartości, która trafi do Stellar Blade po premierze.

Ostatnio mogliśmy zapoznać się z nowym, 15-minutowym gameplayem ze Stellar Blade . Twórcy rekrutują już także pracowników do nowego projektu, który ma reprezentować poziom gier AAA . Tymczasem w rozmowie dyrektora generalnego Shift Up z serwisem Ruliweb poruszono temat mikropłatności oraz zawartości popremierowej.

Stellar Blade z mikropłatnościami jedynie w ramach współpracy z innymi markami

Coraz większymi krokami zbliża się debiut Stellar Blade na rynku. Dyrektor generalny Shift Up rozmawiał ostatnio z koreańskim serwisem Ruliweb (via GamingBolt) o zawartości, która trafi do gry po premierze. Poruszony został również kontrowersyjny temat mikropłatności.