Steel Seed – nowy, ambitny projekt twórców Close to the Sun

Steel Seed to propozycja od niezależnego studia Storm in a Teacup. Ekipę możecie kojarzyć za sprawą Close to the Sun, które zadebiutowało na rynku w 2020 roku. Deweloperzy podzielili się pierwszym trailerem z nadchodzącej produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Steel Seed na pierwszym trailerze

Steel Seed będzie przygodową grą akcji, w której nie zabraknie elementów typowych dla skradanek. Produkcja zabierze nas do tajemniczego uniwersum, w którym ludzkość jest na skraju wyginięcia, a ich ostatnią deską ratunku jest AI. Sytuacja przybiera jednak nieoczekiwany obrót, a ludzie muszą zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem.



Twórcy ze Storm in a Teacup zapewniają, że gra będzie posiadać głęboką warstwę fabularną, która zostanie wzbogacona ciekawymi mechanikami rozgrywki.



Premiera Steel Seed zaplanowana została na 2024 rok, a gra ukaże się na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.