Gwiezdne wojny przez lata źle traktowały Padme. Zajęło to 6 lat, ale w końcu naprawiono jedną z największych wad prequeli

Żona Anakina Skywalkera miała być jedną z najważniejszych bohaterek sagi, ale filmy George’a Lucasa nie wykorzystały jej potencjału.

Dla wielu fanów Padmé Amidala pozostaje jedną z najbardziej zmarnowanych postaci w całej sadze Gwiezdnych wojen. Choć w Mrocznym widmie bohaterka grana przez Natalie Portman została przedstawiona jako inteligentna, odważna i zdolna przywódczyni, kolejne filmy trylogii prequeli stopniowo spychały ją na dalszy plan. Wojny klonów oddają sprawiedliwość postaci Padmé Jak przypomina Comicbook.com, w pierwszym epizodzie Padmé była królową Naboo, która ryzykowała własnym życiem, aby ratować swoich poddanych. Później została senatorką i jedną z najważniejszych postaci politycznych Republiki. Problem polegał jednak na tym, że wraz z rozwojem relacji z Anakinem Skywalkerem jej rola coraz częściej sprowadzała się do bycia partnerką przyszłego Dartha Vadera.

Szczególnie krytykowane są wydarzenia z Ataku klonów oraz Zemsty Sithów. Wielu fanów zwraca uwagę, że Padmé zbyt łatwo usprawiedliwiała zachowanie Anakina, nawet gdy ten przyznał się do wymordowania całej osady Tuskenów. Jeszcze większe kontrowersje wzbudza do dziś sposób przedstawienia jej śmierci w trzecim epizodzie. Zdaniem części fanów dopiero serial animowany Wojny klonów, który zadebiutował sześć lat po premierze Ataku klonów, pokazał Padmé taką, jaką powinna być od początku.

GramTV przedstawia:

W serialu bohaterka odzyskała polityczne znaczenie i ponownie stała się jedną z najważniejszych postaci Republiki. Twórcy poświęcili więcej czasu jej działalności senatorskiej, pokazując między innymi próby zakończenia wojny oraz konflikty z innymi politykami. Co równie istotne, Padmé zaczęła częściej przeciwstawiać się Anakinowi i rozliczać go z jego działań, zamiast bezwarunkowo stawać po jego stronie. Dla wielu widzów właśnie dzięki Wojnom klonów postać zyskała głębię, której brakowało w filmach. Serial przypomniał, że Padmé była nie tylko ukochaną Anakina i matką Luke'a oraz Lei, ale również wpływową polityczką, dyplomatką i jedną z osób, które najwcześniej dostrzegły zagrożenie dla demokracji w Republice. To kolejny przykład na to, jak bardzo animowany serial Dave'a Filoniego rozbudował i poprawił wiele elementów trylogii prequeli. W przypadku Padmé Amidali wielu fanów uważa wręcz, że dopiero tam bohaterka otrzymała charakterystykę, na jaką zasługiwała od samego początku. Wszystkie sezony Wojen klonów są dostępne na platformie Disney+.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









