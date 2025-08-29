Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam wprowadza weryfikację wieku. Ogromna grupa graczy będzie musiała podpiąć kartę płatniczą

Mikołaj Berlik
2025/08/29 19:30
Nowe przepisy weszły w życie.

Od 25 lipca w Wielkiej Brytanii obowiązuje nowy wymóg dotyczący dostępu do treści dla dorosłych w internecie. Zmiany dotknęły również platformę Steam – aby zobaczyć gry z kategorii 18+, gracze muszą podpiąć do swojego konta kartę kredytową lub debetową.

Steam
Steam

Steam – jak działa nowa weryfikacja wieku?

Valve wyjaśnia, że metoda ta została wybrana ze względu na bezpieczeństwo i prywatność. Karta kredytowa w Wielkiej Brytanii jest wydawana wyłącznie osobom pełnoletnim, co pozwala skutecznie potwierdzić wiek użytkownika. W trakcie procesu przetwarzane są te same dane, które podają gracze podczas zakupów, co oznacza, że dostawcy płatności nie otrzymują żadnych informacji o preferencjach użytkowników dotyczących treści.

GramTV przedstawia:

Na Reddicie pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące nowych zasad. Gracze przyznają, że choć rozwiązanie nie jest idealne, to i tak wypada korzystniej niż alternatywy w postaci przesyłania dowodu osobistego czy zdjęć. Co ciekawe, część użytkowników potwierdziła, że do weryfikacji wystarczy także karta debetowa, mimo że oficjalnie Steam mówi o karcie kredytowej.

Zmiany w Wielkiej Brytanii są tylko początkiem. Obowiązek weryfikacji wieku w sieci ma zostać wprowadzony także w Unii Europejskiej, co w przyszłości obejmie również graczy z Polski. Oznacza to, że również tutaj dostęp do gier dla dorosłych na Steamie zostanie ograniczony do osób posiadających kartę płatniczą.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Steam/comments/1n34vzd/uk_users_must_verify_their_age_to_access_steam/

News
PC
Steam
zmiany
przepisy
zmiana
Mikołaj Berlik
