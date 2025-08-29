Steam wprowadza weryfikację wieku. Ogromna grupa graczy będzie musiała podpiąć kartę płatniczą

Od 25 lipca w Wielkiej Brytanii obowiązuje nowy wymóg dotyczący dostępu do treści dla dorosłych w internecie. Zmiany dotknęły również platformę Steam – aby zobaczyć gry z kategorii 18+, gracze muszą podpiąć do swojego konta kartę kredytową lub debetową.

Steam – jak działa nowa weryfikacja wieku?

Valve wyjaśnia, że metoda ta została wybrana ze względu na bezpieczeństwo i prywatność. Karta kredytowa w Wielkiej Brytanii jest wydawana wyłącznie osobom pełnoletnim, co pozwala skutecznie potwierdzić wiek użytkownika. W trakcie procesu przetwarzane są te same dane, które podają gracze podczas zakupów, co oznacza, że dostawcy płatności nie otrzymują żadnych informacji o preferencjach użytkowników dotyczących treści.