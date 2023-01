Steam ułatwi graczom wydawanie pieniędzy na DLC. Valve testuje nowe rozwiązanie

W Steam Labs rozpoczęto testowanie spersonalizowanego centrum do zapoznania się z dostępną zawartością dla gier, które posiadamy.

Niedawno przedstawiciele firmy Valve poinformowali o nowym eksperymencie laboratoriów Steam (Steam Labs), którym jest centrum sklepu zaprojektowane w taki sposób, by pomóc Wam odnaleźć nową satysfakcjonującą zawartość w grach, w które już gracie.

Valve eksperymentuje – miejsce ułatwiające kupowanie DLC do gier

Krótko mówiąc: platforma Steam może w bliżej nieokreślonej przyszłości wzbogacić się o miejsce, którego głównym celem będzie ułatwienie Wam wydawania pieniędzy na DLC do posiadanych w bibliotece gier. Zestawienie możliwych do nabycia dodatków możemy sortować według ostatnio lub najczęściej granych produkcji. Znajdziemy tam także sekcję z najpopularniejszymi dodatkami do gier z naszej biblioteki.