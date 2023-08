Całotygodniowa promocja na Steam. Masa gier na PC z rabatami do 90%

W sklepie Steam przecenionych zostało sporo nowych tytułów w ramach całotygodniowej promocji. W niższej cenie zgarnąć można między innymi Cult of the Lamb.

Zgodnie z tradycją, nowy tydzień oznacza kolejne przeceny w sklepie Steam. Tym razem w ramach całotygodniowej promocji możemy zgarnąć w niższych cenach takie perełki jak Cult of the Lamb, Metro Exodus, Vampire Survivors czy Sherlock Holmes Chapter One. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas oferty. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy pod ten adres.

Całotygodniowa promocja w sklepie Steam