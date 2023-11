Całotygodniowa promocja na Steam. Masa gier na PC z rabatami do 90%

Zgodnie z tradycją, nowy tydzień oznacza kolejne przeceny w sklepie Steam. Tym razem w ramach całotygodniowej promocji możemy zgarnąć w niższych cenach takie perełki jak Escape Simulator, Age of Wonders 4, They Are Billions czy Titan Quest Anniversary Edition. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas oferty. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy pod ten adres.

Całotygodniowa oferta w sklepie Steam