Bany za negatywne recenzje na Steamie – Valve wyjaśnia dziwaczną pomyłkę

Niedługo po tym zamieszaniu FREEDOMS117 odzyskał zablokowane funkcje konta i podzielił się ze społecznością wiadomością e-mail, którą otrzymał od pomocy technicznej Steam:

Nasi moderatorzy zwracają uwagę na treści, które opisują jak oszukiwać lub jak manipulować systemami anti-cheat. Są one sprzeczne z naszymi zasadami i wygląda na to, że właśnie to nasz zespół moderacyjny błędnie zidentyfikował ten przypadek, co doprowadziło do zbanowania recenzji. Zgadzam się z Twoją oceną, że ta recenzja nie pasuje do tych kryteriów.

Ponadto moderator zidentyfikował tę recenzję jako potencjalnie niebezpieczną dla innych graczy, ze względu na niektóre z kroków wymagających edycji rejestru. To doprowadziło do dodatkowej blokady, która została nałożona na Twoje konto i konta reagujących na recenzję. Widzę, że Twoja recenzja nie zawiera linków phishingowych, prób oszustwa lub oszukania graczy, ani niczego innego, co uzasadniałoby założenie blokady.