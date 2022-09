Steam uruchamia nowe statystyki. Będzie informować o liczbie graczy w czasie rzeczywistym

Przełącznik regionu – domyślnie generujemy listy bestsellerów dla każdego kraju ze zbioru tych najpopularniejszych na Steam, aby listy uwzględniały regionalne różnice w zainteresowaniach klientów. Również domyślnie wyświetlamy notowania dla kraju użytkownika, jeśli takowe mamy. Mimo tego zawsze możecie przełączyć się na widok globalny lub widok innego kraju, jeśli was to interesuje.

Przełącznik regionu – domyślnie generujemy listy bestsellerów dla każdego kraju ze zbioru tych najpopularniejszych na Steam, aby listy uwzględniały regionalne różnice w zainteresowaniach klientów. Również domyślnie wyświetlamy notowania dla kraju użytkownika, jeśli takowe mamy. Mimo tego zawsze możecie przełączyć się na widok globalny lub widok innego kraju, jeśli was to interesuje.

