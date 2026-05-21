Epic Games Store rozdaje za darmo świetnie przyjętą produkcję. Oferta potrwa tylko chwilę

Maciej Petryszyn
2026/05/21 21:30
Epic Games Store przychodzi po raz kolejny. Wszystko po to, by rozepchać wasze biblioteki kolejną darmową grą.

Za darmo przez kilka kolejnych dni możecie wyrwać Monument Valley 3 w wersji na urządzenia mobilne. Mowa tutaj o naprawdę dobrze ocenianej grze logicznej, która swoją premierę miała pod koniec 2024 roku, a która była m.in. nominowana do D.I.C.E. Awards w kategorii Mobilna Gra Roku. Skąd to wyróżnienie? Mamy do czynienia z naprawdę ciekawą koncepcją, w ramach której, by rozwiązywać zagadki, musimy zmieniać perspektywę patrzenia na świat. Dzięki temu całe otoczenie jest wielowymiarowe i niejednokrotnie nas zaskoczy, my zaś będziemy mogli wysilić przy tym szare komórki. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Złap wiatr w żagle i wyrusz na przygodę w tej nowej odsłonie wielokrotnie nagradzanej serii gier Monument Valley, eksplorując rozległy i piękny świat zagadek.

Rozpocznij nową, ekscytującą podróż do uroczego świata łamigłówek. Poprowadź młodą adeptkę Noor przez świat zmieniającej się architektury oraz wzbierających fal i spróbuj rozpalić na nowo gasnące światło.

ZMIENIAJ PERSPEKTYWĘ I ROZWIĄZUJ ZAGADKI

Manipuluj grawitacją. Zmieniaj perspektywę. Przekształcaj starożytne budowle. Każda zagadka to wyzwanie wymagające logicznego myślenia, intuicji i wyobraźni.

ZMIENIAJ ŚWIAT PODCZAS EKSPLORACJI

Podziwiaj spokojne świątynie i rozpadające się ruiny, podróżując przez hipnotyzujące krainy pełne kolorów, tajemnic i ukrytych znaczeń.

ŻEGLUJ, POKONUJĄC PIĘTRZĄCE SIĘ FALE

Nawiguj po nieustannie zmieniających się morzach. Dzięki niezawodnej łodzi odnajdziesz dawno zapomniane tajemnice i ukryte ścieżki.

UKOŃCZ PODRÓŻ NOOR W GARDEN OF LIFE

Rozpocznij fascynującą nową przygodę z Noor w Garden of Life, rozszerzeniu Monument Valley 3, dostępnym za darmo dla wszystkich graczy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

  • Rozwiązuj zagadki w zapierającym dech w piersiach otoczeniu
  • Odkrywaj nowe środowiska ukształtowane przez iluzję i zmienną perspektywę
  • Przeżyj wspaniałą, przepełnioną emocjami przygodę, podziwiając niewiarygodne geometryczne kształty i święte światło

Studio ustwo games to miejsce pracy dumnych, niezależnych deweloperów, którzy stworzyli wielokrotnie nagradzaną serię Monument Valley, a także takie tytuły jak Land's End, Assemble with Care i Alba: A Wildlife Adventure.

Monument Valley 3 za darmo na Epic Games Store

Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię Monument Valley 3. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 28 maja 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

