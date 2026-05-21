Epic Games Store rozdaje za darmo świetnie przyjętą produkcję. Oferta potrwa tylko chwilę

Złap wiatr w żagle i wyrusz na przygodę w tej nowej odsłonie wielokrotnie nagradzanej serii gier Monument Valley, eksplorując rozległy i piękny świat zagadek.

Rozpocznij nową, ekscytującą podróż do uroczego świata łamigłówek. Poprowadź młodą adeptkę Noor przez świat zmieniającej się architektury oraz wzbierających fal i spróbuj rozpalić na nowo gasnące światło.

ZMIENIAJ PERSPEKTYWĘ I ROZWIĄZUJ ZAGADKI

Manipuluj grawitacją. Zmieniaj perspektywę. Przekształcaj starożytne budowle. Każda zagadka to wyzwanie wymagające logicznego myślenia, intuicji i wyobraźni.

ZMIENIAJ ŚWIAT PODCZAS EKSPLORACJI

Podziwiaj spokojne świątynie i rozpadające się ruiny, podróżując przez hipnotyzujące krainy pełne kolorów, tajemnic i ukrytych znaczeń.

ŻEGLUJ, POKONUJĄC PIĘTRZĄCE SIĘ FALE

Nawiguj po nieustannie zmieniających się morzach. Dzięki niezawodnej łodzi odnajdziesz dawno zapomniane tajemnice i ukryte ścieżki.

UKOŃCZ PODRÓŻ NOOR W GARDEN OF LIFE

Rozpocznij fascynującą nową przygodę z Noor w Garden of Life, rozszerzeniu Monument Valley 3, dostępnym za darmo dla wszystkich graczy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Rozwiązuj zagadki w zapierającym dech w piersiach otoczeniu

Odkrywaj nowe środowiska ukształtowane przez iluzję i zmienną perspektywę

Przeżyj wspaniałą, przepełnioną emocjami przygodę, podziwiając niewiarygodne geometryczne kształty i święte światło

Studio ustwo games to miejsce pracy dumnych, niezależnych deweloperów, którzy stworzyli wielokrotnie nagradzaną serię Monument Valley, a także takie tytuły jak Land's End, Assemble with Care i Alba: A Wildlife Adventure.