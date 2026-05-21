Epic Games Store rozdaje za darmo świetnie przyjętą produkcję. Oferta potrwa tylko chwilę

Epic Games Store przychodzi po raz kolejny. Wszystko po to, by rozepchać wasze biblioteki kolejną darmową grą.
Za darmo przez kilka kolejnych dni możecie wyrwać Monument Valley 3 w wersji na urządzenia mobilne. Mowa tutaj o naprawdę dobrze ocenianej grze logicznej, która swoją premierę miała pod koniec 2024 roku, a która była m.in. nominowana do D.I.C.E. Awards w kategorii Mobilna Gra Roku. Skąd to wyróżnienie? Mamy do czynienia z naprawdę ciekawą koncepcją, w ramach której, by rozwiązywać zagadki, musimy zmieniać perspektywę patrzenia na świat. Dzięki temu całe otoczenie jest wielowymiarowe i niejednokrotnie nas zaskoczy, my zaś będziemy mogli wysilić przy tym szare komórki. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.
Złap wiatr w żagle i wyrusz na przygodę w tej nowej odsłonie wielokrotnie nagradzanej serii gier Monument Valley, eksplorując rozległy i piękny świat zagadek.
Rozpocznij nową, ekscytującą podróż do uroczego świata łamigłówek. Poprowadź młodą adeptkę Noor przez świat zmieniającej się architektury oraz wzbierających fal i spróbuj rozpalić na nowo gasnące światło.
ZMIENIAJ PERSPEKTYWĘ I ROZWIĄZUJ ZAGADKI
Manipuluj grawitacją. Zmieniaj perspektywę. Przekształcaj starożytne budowle. Każda zagadka to wyzwanie wymagające logicznego myślenia, intuicji i wyobraźni.
ZMIENIAJ ŚWIAT PODCZAS EKSPLORACJI
Podziwiaj spokojne świątynie i rozpadające się ruiny, podróżując przez hipnotyzujące krainy pełne kolorów, tajemnic i ukrytych znaczeń.
ŻEGLUJ, POKONUJĄC PIĘTRZĄCE SIĘ FALE
Nawiguj po nieustannie zmieniających się morzach. Dzięki niezawodnej łodzi odnajdziesz dawno zapomniane tajemnice i ukryte ścieżki.
UKOŃCZ PODRÓŻ NOOR W GARDEN OF LIFE
Rozpocznij fascynującą nową przygodę z Noor w Garden of Life, rozszerzeniu Monument Valley 3, dostępnym za darmo dla wszystkich graczy.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Rozwiązuj zagadki w zapierającym dech w piersiach otoczeniu
Odkrywaj nowe środowiska ukształtowane przez iluzję i zmienną perspektywę
Studio ustwo games to miejsce pracy dumnych, niezależnych deweloperów, którzy stworzyli wielokrotnie nagradzaną serię Monument Valley, a także takie tytuły jak Land's End, Assemble with Care i Alba: A Wildlife Adventure.
Monument Valley 3 za darmo na Epic Games Store
Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię Monument Valley 3. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 28 maja 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.
