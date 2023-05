Steam rozda kolejny wielki hit. Prezent na PC będzie można odebrać przez tydzień

Co ciekawe twórcy zapowiedzieli darmowe rozdawnictwo Metro: Last Light Complete Edition, które od dawna nie jest już dostępne na Steam. Ta edycja została zastąpiona Metro: Last Light Redux, czyli zremasterowaną odsłoną serii. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać do czwartku.

Wczytywanie ramki mediów.