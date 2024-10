Steam nie sprzedaje już gier. Valve wprowadziło zmianę do swojego sklepu

Jest to efekt zapowiedzianego na przyszły rok zmiany prawa w Kalifornii, który to stan będzie wymagał od sklepów cyfrowych, aby klienci byli wyraźnie informowani o bywaniu licencji na korzystanie z cyfrowego produktu, takiego jak gry, filmy, czy e-booki. Jest to również pokłosie afery związanej z usunięciem z kont graczy pierwszego The Crew przez Ubisoft i petycji złożonej do Unii Europejskiej, aby producenci nie mogli „zabijać” gier, nawet po zakończeniu ich wsparcia i wyłączeniu oficjalnych serwerów.

Valve stara się więc ubiec nowe prawo i już teraz informuje swoich klientów o ich faktycznym zakupie. Teraz w gestii graczy jest doczytanie regulaminu i dowiedzenie się, jakie zagrożenia płyną z zakupu samej licencji na grę, a nie właściwego produktu.