Dodatkowa darmowa gra w Epic Games Store. Wyjątkowy prezent do zgarnięcia

W Epic Games Store znajdziecie za darmo grę Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War. Produkcja studia Proxy Studios zadebiutowała w lipcu 2018 roku, zbierając pozytywne opinie od widzów. Jest to strategia turowa z gatunku 4X, gdzie równie ważnym elementem jest walka, jak i podbijanie nowych terenów, czy dyplomacja z innymi stronami konfliktu.

Jak w każdy czwartek w Epic Games Store można odebrać nową darmową grę w ramach cotygodniowego rozdawnictwa. Przez najbliższy tydzień, czyli do następnego czwartku możecie bez żadnych opłat zgarnąć grę Farming Simulator 22. Ale nie jest to jedyna gra za darmo, którą można zdobyć już dzisiaj w sklepie Epic Games. Nieoczekiwanie i bez żadnych zapowiedzi udostępniono jeszcze jeden tytuł w prezencie, który można przypisać do swojego konta przez kilka najbliższych dni.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War zabiera Cię do świata terroru i przemocy w pierwszej turowej grze strategicznej 4X osadzonej w uniwersum Warhammer. Zmierz się z wymagającą SI lub współpracuj albo rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi z całego świata.

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, to udajcie się pod ten adres. Czasu na przypisanie gry do swojego konta w sklepie Epic Games macie do następnego czwartku, czyli do 30 maja do godziny 18:00 czasu polskiego. Nie przegapcie więc okazji i już teraz możecie zdobyć kolejny tytuł całkowicie za darmo.