Steam Next Fest czerwiec 2025. Oto lista 50 najpopularniejszych tytułów z wydarzenia

Właśnie zakończyła się czerwcowa edycja Steam Next Fest 2025 – święta gier niezależnych i nadchodzących premier. Przez tydzień gracze mogli sprawdzać ponad 2400 darmowych dem, co zaowocowało mnóstwem pozytywnych opinii i tysięcy dodanych do listy życzeń tytułów. Teraz Valve ujawniło listę 50 najpopularniejszych wersji demo, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród użytkowników PC.

Top 50 dem na Steam Next Fest – pełna lista

Zestawienie ułożone zostało według liczby unikalnych graczy w trakcie festiwalu. Liderem okazał się Vindictus: Defying Fate, duchowy następca znanej gry MMORPG z 2010 roku. Wysokie miejsca zajęły także kooperacyjne i PvP produkcje, takie jak RIFTSTORM, The Bornless czy Cleared Hot.