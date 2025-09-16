Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam blokuje Early Access dla gier z „dojrzałą tematyką”. Polityka platformy coraz ostrzejsza

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 07:30
0
0

Gry z „dojrzałą tematyką” wciąż pod lupą.

W lipcu pojawiły się wieści o usuwaniu przez Valve gier dla dorosłych na Steamie. Miało to związek z interwencją operatorów płatności. Teraz firma kontynuuje zaostrzanie polityki wobec takich tytułów na platformie.

Steam
Steam

Valve kontynuuje czystki. Early Access zamknięty dla gier z „dojrzałą tematyką”

Najnowsze informacje wskazują, że gry z „dojrzałą tematyką” nie są już dopuszczane do programu Wczesnego Dostępu Steam. Jak zauważa Insider Gaming, zmiana ta bezpośrednio dotknęła dewelopera Dammitbird, twórcę gry Heavy Hearts. Wniosek o przyjęcie jego tytułu do Early Access, złożony w sierpniu, został odrzucony.

Twoja aplikacja nie przeszła naszej weryfikacji, ponieważ nie możemy wspierać modelu Wczesnego Dostępu w przypadku gry z dojrzałą tematyką. Prosimy o ponowne przesłanie aplikacji, gdy będzie gotowa do premiery bez Wczesnego Dostępu.

Jak wspominaliśmy, już latem Steam ograniczył publikację gier o takiej tematyce. Ograniczenia te wynikają z „zasad i standardów” narzuconych przez procesory płatności współpracujące ze Steamem.

Ostatnio zostaliśmy poinformowani, że niektóre gry dostępne na Steamie mogą naruszać zasady i standardy ustalone przez naszych operatorów płatności oraz powiązane z nimi sieci kart i banki. W związku z tym wycofujemy te gry ze sprzedaży w sklepie Steam.

GramTV przedstawia:

Podobne problemy spotkały Itch.io, gdzie także usunięto wiele gier. Tam darmowe treści NSFW wróciły jednak do indeksowania, a platforma potwierdziła, że będzie „stopniowo przywracać treści płatne, aby mieć pewność, że w dłuższej perspektywie może skutecznie wspierać jak najszersze grono twórców”.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/valve-not-allowing-mature-themes-steam-early-access/

Tagi:

News
Steam
Valve
early access
wczesny dostęp
kontrowersje
platforma
ograniczenia
gry dla dorosłych
NSFW
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112