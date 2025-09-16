Steam blokuje Early Access dla gier z „dojrzałą tematyką”. Polityka platformy coraz ostrzejsza

Valve kontynuuje czystki. Early Access zamknięty dla gier z „dojrzałą tematyką”
Najnowsze informacje wskazują, że gry z „dojrzałą tematyką” nie są już dopuszczane do programu Wczesnego Dostępu Steam. Jak zauważa Insider Gaming, zmiana ta bezpośrednio dotknęła dewelopera Dammitbird, twórcę gry Heavy Hearts. Wniosek o przyjęcie jego tytułu do Early Access, złożony w sierpniu, został odrzucony.
Twoja aplikacja nie przeszła naszej weryfikacji, ponieważ nie możemy wspierać modelu Wczesnego Dostępu w przypadku gry z dojrzałą tematyką. Prosimy o ponowne przesłanie aplikacji, gdy będzie gotowa do premiery bez Wczesnego Dostępu.
Jak wspominaliśmy, już latem Steam ograniczył publikację gier o takiej tematyce. Ograniczenia te wynikają z „zasad i standardów” narzuconych przez procesory płatności współpracujące ze Steamem.
Ostatnio zostaliśmy poinformowani, że niektóre gry dostępne na Steamie mogą naruszać zasady i standardy ustalone przez naszych operatorów płatności oraz powiązane z nimi sieci kart i banki. W związku z tym wycofujemy te gry ze sprzedaży w sklepie Steam.
Podobne problemy spotkały Itch.io, gdzie także usunięto wiele gier. Tam darmowe treści NSFW wróciły jednak do indeksowania, a platforma potwierdziła, że będzie „stopniowo przywracać treści płatne, aby mieć pewność, że w dłuższej perspektywie może skutecznie wspierać jak najszersze grono twórców”.
