Steam blokuje Early Access dla gier z „dojrzałą tematyką”. Polityka platformy coraz ostrzejsza

W lipcu pojawiły się wieści o usuwaniu przez Valve gier dla dorosłych na Steamie. Miało to związek z interwencją operatorów płatności. Teraz firma kontynuuje zaostrzanie polityki wobec takich tytułów na platformie.

Valve kontynuuje czystki. Early Access zamknięty dla gier z „dojrzałą tematyką”

Najnowsze informacje wskazują, że gry z „dojrzałą tematyką” nie są już dopuszczane do programu Wczesnego Dostępu Steam. Jak zauważa Insider Gaming, zmiana ta bezpośrednio dotknęła dewelopera Dammitbird, twórcę gry Heavy Hearts. Wniosek o przyjęcie jego tytułu do Early Access, złożony w sierpniu, został odrzucony.