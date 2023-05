Station to Station – najpiękniejsza gra o pociągach i kolei?

Station to Station to propozycja od studia Galaxy Grove, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje firma Prismatika. Jeśli lubcie gry, przy których łatwo się zrelaksować, to koniecznie powinniście zainteresować się tym tytułem. Zachęcamy do zapoznania się z debiutanckim trailerem.

Station to Station to gra dla fanów kolei

Rozgrywka w Station to Station kręci się wokół budowania stacji i nowych połączeń kolejowych, dzięki czemu okoliczne tereny będą się rozwijać. Deweloperzy nie ukrywają, że podczas prac inspirowali się takimi tytułami jak: Mini Metro, Train Valley, Dorfromantik, Terra Nil i Islanders. Powinniśmy spodziewać się więc spokojnej, harmonijnej i relaksującej rozgrywki. W opisie gry przeczytać możemy jednak, że każdy poziom będzie oferować opcjonalne wyzwania, co dorzuci do rozgrywki odrobinę pikanterii.