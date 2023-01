Statek USS Enterprise ze Star Trek odtworzony w No Man's Sky

May the Force be with you!

Przypadek No Man's Sky to najlepszy dowód na to, że dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy da się osiągnąć naprawdę wiele. Gra, która na premierę była miażdżona przez recenzentów i graczy, stopniowo odżywała, a wszystko wskazuje na to, że społeczność zebrana wokół produkcji Hello Games ciągle ma się dobrze. Poniżej prezentujemy Wam ambitną pracę jednego z fanów.

USS Enterprise w No Man's Sky

Użytkownik o nicku CaptainKlaus_ podzielił się swoją pracą poprzez portal reddit.com. Jak możecie zaobserwować w poniżej galerii, fan stworzył w No Man's Sky słynny statek USS Enterprise. Jeśli kiedykolwiek mieliście do czynienia z marką Star Trek, to musicie znać tę kultową maszynę.



Jak możemy przeczytać w komentarzach pod postem, statek powstał z 3000 części i jest dostępny na publicznym serwerze. Jeśli chcecie go zwiedzić, to musicie udać się na Euclid pod koordynaty +39.64, -75.01. Warto zaznaczyć, że wnętrze pozostało puste.