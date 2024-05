State of Play zapowiedziane. Sony pokaże 14 gier na PlayStation

Firma zapowiedziała kolejne State of Play, które odbędzie się już jutro.

Firma nie zdradziła zbyt wielu szczegółów Dowiedzieliśmy się jedynie, że pokaz potrwa ponad 30 minut, w czasie których zaprezentowanych zostanie 14 nowych gier na PlayStation 5 i PlayStation VR2. Nie zabraknie gier zarówno studiów first party z PlayStation Studios, które pojawią się w tym roku, jak również zewnętrznych deweloperów.

State of Play – Sony zapowiedziało pokaz nowych gier na PlayStation 5 i PS VR2

Sony oficjalnie ogłosiło nowe State of Play, które odbędzie się już jutro, 30 maja równo o północy (czyli w zasadzie 31 maja czasu polskiego). Transmisja odbędzie się na YouTubie, Twitchu i TikToku.

Czego po jutrzejszym State of Play możemy oczekiwać? W tej chwili to tylko zgadywanie, ale Sony może pokazać nowe materiały z Concord, nowego Astro Bot, remake’u Until Dawn, Metal Gear Solid 3 Remake, czy niedawno ujawnionym LEGO Horizon Adventures.