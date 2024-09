State of Play już dziś. Sony zaprasza na pokaz ponad 20 gier na PS5 i PSVR2

Zgodnie z przekazanymi informacjami wrześniowe State of Play rozpocznie się dzisiaj – 24 września 2024 roku – równo o północy . Pokaz ma trwać około 30 minut, a w jego trakcie otrzymamy „wiadomości i aktualizacje” na temat ponad 20 gier zmierzających na PlayStation 5 i PlayStation VR2. Całość będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach PlayStation na YouTube oraz Twitch .

Od dłuższego czasu w sieci krążyły plotki na temat wrześniowego State of Play . Cały czas brakowało jednak oficjalnego potwierdzenie ze strony Sony. Na szczęście japońska firma postanowiła nie trzymać dłużej swoich fanów w niepewności. Wczoraj producent konsol PlayStation zaprosił bowiem graczy na kolejny pokaz State of Play.

Na blogu PlayStation na próżno jednak szukać dodatkowych informacji na temat dzisiejszego pokazu. Niewykluczone jednak, że w trakcie nadchodzącego State of Play doczekamy się zapowiedzi Horizon Zero Dawn Remastered, które jakiś czas temu zostało zauważone w bazie ESRB. Kilka dni temu w sieci pojawiły się również plotki na temat odświeżonej wersji Days Gone.