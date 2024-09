State of Play nadchodzi? Pokaz „prawie na pewno” odbędzie się w przyszłym tygodniu

W trakcie prezentacji prawdopodobnie dojdzie do zapowiedzi Horizon Zero Dawn Remastered.

Od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki o wrześniowym State of Play. Wygląda na to, że Sony rzeczywiście jeszcze w tym miesiącu zamierza zaprosić swoich fanów na prezentację nowych gier zamierzających na konsole PlayStation. Jeden z popularnych dziennikarzy i insiderów ponownie wspomniał bowiem o planowanym przez japońską firmę pokazie.

Na wrześniowym State of Play mają rzekomo zostać zapowiedziane dwa remastery

O wrześniowym State of Play po raz kolejny wspomniał Jeff Grubb. W ostatnim odcinku podcastu „Game Mess Mornings” dziennikarz stwierdził, że „prawie na pewno” wspomniana prezentacja odbędzie się 24 września, czyli w najbliższy wtorek. W trakcie prezentacji prawdopodobnie dojdzie do zapowiedzi Horizon Zero Dawn Remastered, które zostało już ocenione przez ESRB.