State of Decay 3 wchodzi w fazę testów alfa. Gracze mogą się już zapisywać

Studio Undead Labs ogłosiło, że gracze mogą się już zapisywać na nadchodzące testy alfa gry State of Decay 3. Pierwsze rozgrywki testowe wystartują już w przyszłym miesiącu.

Wkrótce ruszają testy alfa State of Decay 3

Ostatnie informacje o grze State of Decay 3 pojawiły się w styczniu 2026 roku, kiedy to przedstawiciele Xbox Game Studios zapewniali, że produkcja rozwija się bardzo dobrze. Teraz deweloperzy są gotowi wykonać kolejny krok i zaprosić społeczność do sprawdzenia gry w praktyce. W nowym materiale opublikowanym na oficjalnym kanale YouTube serii, współtwórca marki, Brant Fitzgerald, zdradził więcej szczegółów. Jak podkreślił, przez ostatnie lata większość zespołu skupiała się na rozwoju State of Decay 2, natomiast pozostała część pracowała nad nowymi pomysłami do trzeciej odsłony.