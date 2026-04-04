State of Decay 3 wchodzi w fazę testów alfa. Gracze mogą się już zapisywać

Alfa testy gry State of Decay 3 wkrótce wystartują, a gracze mogą się już zapisywać.
Studio Undead Labs ogłosiło, że gracze mogą się już zapisywać na nadchodzące testy alfa gry State of Decay 3. Pierwsze rozgrywki testowe wystartują już w przyszłym miesiącu.
Wkrótce ruszają testy alfa State of Decay 3
Ostatnie informacje o grze State of Decay 3 pojawiły się w styczniu 2026 roku, kiedy to przedstawiciele Xbox Game Studios zapewniali, że produkcja rozwija się bardzo dobrze. Teraz deweloperzy są gotowi wykonać kolejny krok i zaprosić społeczność do sprawdzenia gry w praktyce. W nowym materiale opublikowanym na oficjalnym kanale YouTube serii, współtwórca marki, Brant Fitzgerald, zdradził więcej szczegółów. Jak podkreślił, przez ostatnie lata większość zespołu skupiała się na rozwoju State of Decay 2, natomiast pozostała część pracowała nad nowymi pomysłami do trzeciej odsłony.
Twórcy dokładnie analizowali opinie społeczności, począwszy od komentarzy na Discordzie, przez klipy z rozgrywki, aż po transmisje na żywo. Na tej podstawie wprowadzają zmiany i ulepszenia, które mają trafić w oczekiwania fanów. Teraz zapraszają graczy do udziału w serii testów alfa, które mają pomóc dopracować grę przed premierą. Choć deweloperzy nie chcą zdradzać zbyt wielu szczegółów, potwierdzono, że w testach znajdą się między innymi:
Według nieoficjalnych doniesień gra może trafić również na konsolę PlayStation 5, choć na razie nie zostało to potwierdzone. Tymczasem nadchodzące testy alfa będą pierwszą okazją, aby sprawdzić, w jakim kierunku rozwija się długo wyczekiwana produkcja. Zapiszecie się?
