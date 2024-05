State of Decay 3 ma zachwycić oprawą wizualną i elementami narracyjnymi

W tym miesiącu Jez Corden z Windows Central informował, że prace nad State of Decay 3 przebiegają sprawnie, a gra prezentuje się „bardzo, bardzo, bardzo dobrze”. Okazuje się jednak, że to nie koniec zakulisowych doniesień na temat nadchodzącej produkcji Undead Labs. Wspomniany dziennikarz podzielił się bowiem kolejnymi informacjami związanymi z trzecią częścią serii State of Decay.

State of Decay 3 ma położyć duży nacisk na elementy narracyjne

Corden miał usłyszeć od „zaufanych” źródeł, że State of Decay 3 wygląda „znacznie bardziej imponująco” od poprzedniej odsłony serii. Deweloperzy mieli bowiem położyć większy nacisk na warstwę wizualną swojej produkcji. Nadchodząca produkcja Undead Labs będzie mogła rzekomo pochwalić się nie tylko wysokiej jakości grafiką.