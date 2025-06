Startuje darmowy weekend. Trzy gry do sprawdzenia za darmo w ramach Xbox Free Play Days

Do 8 czerwca zagramy m.in. w Dragon Ball Xenoverse 2 i Hell Let Loose.

Ruszyła kolejna edycja Xbox Free Play Days, która potrwa do niedzieli 8 czerwca. Posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Core, Standard lub Ultimate mogą bezpłatnie przetestować trzy zróżnicowane tytuły. To dobra okazja, by nadrobić zaległości lub odkryć coś nowego.

Xbox Free Play Days – lista darmowych gier

W tym tygodniu Xbox udostępnił następujące tytuły: